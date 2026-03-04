日本女子代表(なでしこジャパン)は4日、女子アジアカップのグループリーグ第1節で台湾女子代表と対戦する。日本時間午後2時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本の予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF南萌華、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフはMF長谷川唯、MF谷川萌々子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、MF浜野まいかが並ぶ