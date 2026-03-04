3月4日（現地時間3日）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズはホームに、昨シーズンの王者で現在ウエスタンカンファレンス1位のオクラホマシティー・サンダーを迎えた。 河村は同1日のミルウォーキー・バックス戦に続きベンチ入りした。ブルズはジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、ガーション・ヤブセレ、トレ・ジョーンズ、アイザック・オコロが先発出場。一方