3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞（DPOM）を発表。ウェスタン・カンファレンスから2カ月連続でサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのデリック・ホワイト（初選出）となった。 The @Kia Defensive Players of the Month for February! West: