オープンハウスグループは堅調。全体相場が大幅安となるなか、朝高後は値を消したが、売り一巡後は小幅なプラス圏に浮上している。ＳＭＢＣ日興証券は３日、同社株の投資評価を「２」から「１」に引き上げた。目標株価は１万円から１万４１００円に見直した。同社は第１四半期決算の発表時に、２６年９月期通期予想の連結営業利益を１７００億円から１７４５億円とする上方修正を発表したが、戸建て関連事業の粗利益