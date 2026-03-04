ブライトパス・バイオが急反発。この日、開発中のＢＰ２３０１に関連する出願に関して、米国特許商標庁のホームページに、「審査は終了し、特許として発行可能との結論を出した」と開示されたと発表しており、好材料視されている。同特許は、現在第１相臨床試験実施中の自家ＨＥＲ２ＣＡＲ－Ｔ細胞療法ＢＰ２３０１の製造方法に関するもの。既に日本及び中国で特許査定の通知を受け取っており、米国では今後