「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在で東洋エンジニアリングが「売り予想数上昇」５位となっている。 東洋エンジは大幅安で３日続落。今年に入ってから中国のレアアース輸出規制に絡み同関連銘柄を物色する動きが加速したが、南鳥島沖でのレアアース泥採掘事業に参画している同社はその象徴株にも位置付けられ、１月１６日に８７６０円の高値に買われた。しかし、その