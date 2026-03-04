Ｓｐｅｅｅは後場、一時プラス圏に浮上。きょう午前１１時３０分ごろ、子会社のＤａｔａｃｈａｉｎがステーブルコインの法人利用におけるプライバシー基盤「ＤａｔａｃｈａｉｎＰｒｉｖａｃｙ」及び同サービスを実装したＷｅｂ３ウォレット「ＤａｔａｃｈａｉｎＷａｌｌｅｔ」の提供を今春から始めると発表した。当サービスにより、プライバシーと統制を両立した法人向けオンチェーン取