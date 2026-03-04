去年１２月、山形県上山市高野の住宅で男が住民の女性を殴り財布を奪い逃げたとされていた強盗事件は、狂言だったことがわかりました。 【画像】事件現場とされていた場所 警察はきょう、この家に住む女を業務妨害容疑で逮捕しました。 ■何があったのか これは、去年１２月１日午後４時ごろ、上山市高野の住宅で男が女性から財布を奪い逃げたとされていたものです。 警察によりますと、当時、家に１人でいた女性が家の中で物