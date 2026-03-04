タンスのゲンは2月26日に、愛犬の様子がひと目でわかるクリアタイプのペットサークル「クリアペットサークル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、12枚入りが1万5999円、15枚入りが1万8999円。●愛犬の様子がひと目でわかる「クリアパネル」を採用「クリアペットサークル」は、クリアパネルを採用することで、離れたところからでも安心してペットを見守れる。ペットにとって