7月に開催される『ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会』の有料観覧席の申し込みが3月10日から始まります。 長岡や片貝と並ぶ越後三大花火で知られる『ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会』は7月26日(日)に開催されます。柏崎市は、市民などを対象とした有料観覧席の先行予約を3月10日(火)から、一般予約を4月17日(金)から始めます。圧巻の尺玉100発一斉、三尺玉など約1万6千発の打ち上げを予定しています。 例年、イス・テӦ