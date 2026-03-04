◇親善試合 アメリカ代表 15-1 サンフランシスコ・ジャイアンツ（日本時間4日、スコッツデール スタジアム）2026年WBCに出場するアメリカ代表が日本時間4日、サンフランシスコ・ジャイアンツと親善試合を行い、19安打15得点と猛打爆発で大勝しました。アメリカ代表は初回に1番ボビー・ウィットJr.選手(ロイヤルズ)がヒット、2番ブライス・ハーパー選手(フィリーズ)が2塁打で無死2、3塁とすると、3番アーロン・ジャッジ選手(ヤンキ