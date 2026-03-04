今月予定されている高市総理の訪米に先立ち、赤沢経済産業大臣が、対米投資の案件などを協議するため、あすから訪米する方向で調整が進められていることが分かりました。政府関係者によりますと、赤沢大臣は、あす（5日）から8日まで訪米し、ラトニック商務長官と会談する方向で調整が進められています。会談では、去年、関税の引き下げ交渉の過程で日米が合意した5500億ドルの対米投資について第2弾となる案件の協議が行われます