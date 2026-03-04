最高裁は4日までに、大阪市で2017年、当時2歳の養子の娘を虐待し死なせたとして傷害致死などの罪に問われた今西貴大さん（37）について、検察側の上告を棄却する決定をした。逆転無罪とした大阪高裁判決が確定する。