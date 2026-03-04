岐阜県警本部俳優の泉ピン子さん（78）の自宅から宝石などを盗んだとして、岐阜県警が窃盗の疑いで、別事件の詐欺罪で起訴された元県観光連盟職員の女（60）を捜査していることが4日、関係者への取材で分かった。関係者によると、女は今年1月中旬までに、静岡県熱海市の泉さん宅から高級ブランド品や宝石などを盗んだ疑いが持たれている。起訴状によると、女は同連盟職員だった2024年1月、連盟などが協賛するイベントが縮小