阪神は4日、野球振興プロジェクトの名称を「TRIALBASEBALL」で統一し、ロゴ、コンセプトムービーを製作したことを発表した。「やってみる」の意味があるトライアルには、タイガースの「虎」がかかっている。コンセプトムービーには、近本、佐藤輝、村上、中野、森下が出演している。球団はこれまでに各地での野球教室をはじめ、独立リーグの石川、富山、徳島、高知と連携した交流戦とイベント、女子野球教室を実施。今後はこ