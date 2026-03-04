◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、美浦トレセン前走の京成杯４着から巻き返しを狙うタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、上々の仕上がりをアピールした。Ｗコースで外カリーシ（５歳２勝クラス）を追走する形から、道中はぴったりと折り合い、５ハロン６７秒０−１１秒４をマークし