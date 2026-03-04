大相撲・春場所（８日初日、エディオンアリーナ大阪）で初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）が４日、大阪・堺市にある荒汐部屋に出稽古した。まず小結・若元春（荒汐）を指名。最初の一番で低く当たって前に出て押し出すなど３連勝。関脇・霧島（音羽山）とは組んでもすくい投げで転がし、相手を起こして寄るなど圧倒し７連勝。「いいところも悪いところもあったが、自分としてはいい稽古ができた。いつもどおり」と汗をぬぐ