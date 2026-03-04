小学館と同社運営の漫画アプリ「マンガワン」を巡るコンプライアンス問題が深刻化している。４日、人気漫画「ＢＬＡＣＫＬＡＧＯＯＮ」の関連プロジェクトの中止が発表され、著名作家らによる配信停止の申し入れが相次ぐなど波紋が広がっている。主催者は公式サイトを通じ、「ＢＬＡＣＫＬＡＧＯＯＮ」の展示・物販イベントの中止を正式に公表した。事務局は小学館側の監修体制及び権利運用における混乱を中止の理由に挙げ