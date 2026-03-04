社台サラブレッドクラブは３月４日、今春のドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）への所属馬の遠征を見送ることを発表した。米軍とイスラエル軍の軍事作戦とイランの報復攻撃の影響で、中東情勢の悪化を考慮したもの。昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、予定していたドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）を回避。大阪杯・Ｇ１