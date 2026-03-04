外務省がXに動画を投稿元メジャーリーガーの川崎宗則が外務省の公式Xに登場。カナダのマーク・カーニー首相の来日に寄せて、動画でメッセージを送ると、ファンも注目している。英語で「私は川崎宗則です」と自己紹介して登場した川崎。両手でサムズアップして、「カナダ GOOD！」とアピールした。動画を投稿した外務省公式Xは「マーク・カーニー・カナダ首相及び同令夫人の訪日に際し、#カナダ に本拠地を置く唯一のメジャーリ