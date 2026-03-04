Jリーグを盛り上げたジーコ氏のプレーに注目が集まるJリーグ開幕元年の1993年シーズン、鹿島アントラーズの元ブラジル代表のジーコ氏は、当時40歳ながら華麗なプレーでリーグを盛り上げた。Jリーグ公式がジーコ氏の現役時代のプレーを公開すると、ファンからは「ジーコさんはやはり神様」「別格ヒーローです」と話題を呼んでいる。Jリーグが発足した1990年代前半、日本のクラブに世界的な名プレイヤーたちが加入した。1989年に