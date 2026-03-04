去年12月、山形県上山市の住宅で、住人の女性が男に暴力を振るわれ現金が入った財布を奪われたとされた強盗事件について、警察の捜査の結果、事件性はなく、自作自演だったことがわかりました。警察は4日、住人の女をうその被害を訴えて警察の業務を妨害した疑いで逮捕しました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、上山市高野の無職・渡辺結花容疑者（24）です。警察の調べによりますと、渡辺容疑者は去年12月1日午後、自宅に侵