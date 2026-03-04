【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は３日、米軍によるイランへの攻撃を巡り、スペインが同国内にある基地の使用を米側に認めなかったとして、スペインとの貿易を全面的に停止する報復措置を取る意向を示した。「全ての貿易を断つつもりだ。すぐにでも禁輸措置をとることができる」と脅した。トランプ氏はホワイトハウスでドイツのメルツ首相と会談した際に、「欧州の一部はひどい」と不満を述べた。スペインについ