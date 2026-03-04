当時2歳の義理の娘に暴行を加え 死亡させた罪などに問われ、大阪高裁で逆転無罪を言い渡された今西貴大被告（37）の上告審で、最高裁は3日付で検察側の上告を退ける決定をしました。今西被告を無罪とした判決が確定することになります。今西被告は、2017年に大阪市の自宅マンションで、当時2歳の義理の娘に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪などに問われていました。裁判で、今西被告は一貫して無罪を主張していましたが、