米国とイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫する中、ドバイシーマクラシック（28日、メイダン）の招待を受諾していたマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）の遠征を取りやめることが4日、分かった。社台サラブレッドクラブが発表。関係者との協議を重ねた結果、輸送を滞りなく行えるか難しいと考えられ、現地で人馬の安全を確保することが難しいとし、見送ることになったと説明した。今後は国内の大阪杯