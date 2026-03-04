グラビアアイドルの緒方咲（31）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「NEWヘア」を公開した。水色のシャツにスカート姿でソファに寝転んだ姿で、「良い感じに髪が伸びてきて長さは変えずにレイヤー入れてもらったよん」と投稿。「ヘアセットでするとくびれシルエットになるの可愛いいつも最高な髪型にしていただきありがとうございます」とつづり、“くびれ”を披露した。ファンやフォロワーからも「お似合い」「かわいい