特集の追い込みに入ると、食事は単なる燃料となる。栄養バランスなど二の次、三の次だ。目の前の空腹さえ満たせればいい。退勤後の道すがら、自宅最寄りのスーパーに立ち寄り、弁当売場へ直行する。迷わずカツ丼を手に取る。入稿までこの繰り返しだ。もし売り切れならば売場の前で立ち尽くす。次の一手が浮かばない。▼締切前に必ず繰り返すこの習慣が気になり、試しに調べてみた。心理学では「意思決定疲れ」と呼ばれる状態だと