3月10日、「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」で利用できる「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」および「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に3タイトルが追加されたことが発表された。 【画像あり】追加タイトルのスクリーンショット 今回追加されたのは、「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」に『マリオvs.ドンキーコング』、「バーチ