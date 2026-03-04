ニルス・ニールセン監督が率いる、なでしこジャパンは３月４日、オーストラリアが舞台の女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦する。注目の初戦を前に先発が発表され、キャプテンの長谷川唯や20歳の逸材・谷川萌々子らが名を連ねた。35歳の大黒柱、熊谷紗希はベンチスタートとなった。 【スターティングメンバー】１ 山下杏也加(GK)２ 清水梨紗３ 南萌華５ 高橋はな10 長野風花11 田中美南13 北川ひか