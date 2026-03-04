俳優の大谷亮平（45）が、4日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演。韓国と日本の芸能界の違いを明かした。【画像】韓国ソウルでステージに立つ大谷亮平トークのコーナーで「撮影現場に入る前に美容室に立ち寄る」と説明。「日本のドラマとか映画の現場って、ほとんど現場にヘアメイクさんがいらっしゃって、みなさんが同じ方から受けるパターンが多いと思うんですが、韓国は専属の方がいて、