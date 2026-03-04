広島は4日、3月27日にマツダスタジアムで行われる中日戦の開幕戦セレモニー概要を発表した。現役サラリーマン36人で構成されたチアパフォーマンスチーム「CheerRe−Man’s（チアリーマンズ）」によるスペシャルパフォーマンスのほか、人気アイドルグループSnowManの阿部亮平（32）が始球式を務める。また、オープニングVTRの放映後には、マツダスタジアム開場以来、初めての試みとしてバックスクリーンから両チームの監