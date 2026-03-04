ドバイの領事館から黒煙が上がる様子/OBTAINED FROM X（CNN）アラブ首長国連邦（UAE）ドバイの米領事館の敷地へドローン（無人機）攻撃があり、ルビオ米国務長官によれば、ドローン1機が「領事館の建物に隣接する駐車場」に激突した。ルビオ氏によると、多くの職員は米国とイスラエルによる対イラン共同作戦が始まる前に退避しており、全職員の無事が確認されたという。UAEの当局者はCNNに対し、攻撃当時、領事館は閉鎖されていた