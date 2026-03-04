ラックとKDDIは3月4日、海外展開を行う日本企業のITガバナンスとセキュリティを強化する「グローバルセキュリティ実態アセスメント」と「グローバルインシデントレスポンス」のサービス受付を開始することを発表した。「グローバルセキュリティ実態アセスメント」では、セキュリティに関する戦略・組織体制から運用・監視まで海外拠点のセキュリティレベルを包括的に評価し、改善提案レポートを提供する。「グローバルインシデント