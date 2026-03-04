【モデルプレス＝2026/03/04】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと違う姿を公開し、話題となっている。【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「眼鏡なしで雰囲気変わる」セーラー服脱いだ衝撃の姿◆SUZUKA、トレードマークのセーラー服脱ぎ別人級ショット披露SUZUKAは、自身が表紙を務める3月12日発売の雑誌『GINZA』（マガジンハウス）4