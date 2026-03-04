宅配ピザ･チェーンの「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、3月4日から6月9日までの期間限定で、新作『プライムガーリックビーフ』と人気の肉2倍盛り商品を一枚で楽しめる『肉盛りクォーター』を発売する。新作の「プライムガーリックビーフ」は、遠赤外線と直火で焼き上げた牛肉に、ガーリックを利かせた特製醤油ダレを絡めた一品。ブラウンマッシュルームやダイスオニオン、赤パプリカを合わせ、牛肉のジューシーなコクと醤油ダレが調和した