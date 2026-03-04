ハウス食品は3月1日から、12年ぶりとなる「こくまろカレー」の新テレビCMの放送を、全国にて順次開始した。新イメージキャラクターには、親しみやすく幅広い層から支持を得ているタレントのイモトアヤコさんを起用した。2026年で30周年を迎える「こくまろカレー」は、2月に甘口･中辛･辛口の各商品の味わいをリニューアル。粉末コーヒーなどの原材料を新たに加え、まろやかさとバランスをとりつつコクを強化した。同時にパッケージ