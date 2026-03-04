昭和産業は2月27日、都内で2035年度までの新長期ビジョンと、次年度から始まる4カ年の中期経営計画26‐29の発表会を行った(長期ビジョンと中計は一部既報)。塚越英行社長は新中計について、「長期ビジョンのありたい姿に向けた収益体質強化の期間と位置付ける」と説明した。基盤分野における収益力強化と、事業横断での事業基盤強化の取り組みを実行するとした。29年度の高付加価値商品の売上高は24年度比20%増を目指す。油脂にお