【ご注文はうさぎですか？ BLOOM チノ ボーナス版】 2027年5月 発売予定 価格：38,390円 プライム1スタジオは、フィギュア「ご注文はうさぎですか？ BLOOM チノ ボーナス版」をプライム１スタジオ公式オンラインストアに3月4日12時より予約受付を開始した。発売は2027年5月を予定し、価格は38,390円。 本商品は「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」のキャラクタӦ