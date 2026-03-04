昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバーの立花琴未が４日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。立花は「帽子おだんごで被れなかった」とつづると、その言葉通りお団子ヘアにより黒色の帽子が浮いてしまっている様子の写真を披露。また、穴の開いた灰色のボトムスとモコモコのフードが特徴的な白色のパーカーを羽織った、ゆったりとしたラフコーデを披露した。