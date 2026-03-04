フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」のローンチ発表会が都内で行われた。淡いブルーと月がコンセプトの舞台にさわやかに登場した本田さんは「一切妥協せず、自分が一生使いたいというものを作りました」と笑顔で話した。イベントでは「人生のハイライト」トークも開催。妹の本田望結さん、本田紗来さんはもちろん、本田さんに