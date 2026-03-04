なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月4日、「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦。日本時間14時のキックオフを前にスタメンが発表された。【映像】長谷川唯の「魔法のリフティング」3月1日にオーストラリアで開幕した今大会でなでしこジャパンは、グループステージでチャイニーズ・タイペイ代表、インド代表、ベトナム代表と同じグループCに入っており、2大会ぶり