お笑いタレントの山田花子（50）が、子どもに大好評だった夫の手料理を紹介し、温かい食卓の様子に反響が寄せられている。【映像】山田花子のアイデア料理や夫の手料理2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の男の子を育てている山田。ブログでは、一家の定番という「カレー肉じゃが」や、“安いけど豪華に見える”「エビチリ」、毎朝夫に作る“豪華”サラダなども紹介し、注目されてきた。子どもがおか