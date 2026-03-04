第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表の主将、李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が4日、東京ドームで行われた会見に出席。悲願の1次ラウンド突破を誓った。韓国は2009年の第2回大会で準優勝だったもののその後、3大会連続で1次ラウンド敗退と苦戦が続いている。イ・ジョンフは「前回大会だけでなく、最近10年以上、韓国代表チームが2次ラウンドに進むことができませんでした。で