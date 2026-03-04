俳優谷原章介が4日、MCを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のスピードスケート女子500メートル、1000メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得した高木美帆（31）が、自身のインスタグラムで現役引退を発表したことにコメントした。谷原は「僕たちは数々のオリンピックで、高木さんがお姉さん（高木菜那さん＝引退）と一緒に（挑んだ）、あの気