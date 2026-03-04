私はトモナ。夫のオサムとのあいだには、小学生の息子が2人います（小2のカイ、小1のハル）。子育てと仕事と家事に追われ、毎日ヘトヘトです。息子たちは小学生となったもののまだまだ手がかかり、日々の子育てにうんざりしていました。そんなときにはいつも友人のナルミに愚痴を聞いてもらい、気持ちを軽くしていた私。しかしある日、知人の妊娠を羨ましく思い、3人目の子どもが欲しくなった私は、オサムに相談しました。オサムは