3月4日、有沢製作所が女子プロゴルファーの稲垣那奈子とスポンサー契約を締結したと発表した。今後、稲垣は同社のロゴ入りウェアを着用して国内外の大会に出場する。【写真】印象変わる！稲垣那奈子が振り袖に着替えました稲垣は埼玉県川口市出身の25歳。早稲田大学出身で、2025年6月の「リゾートトラスト レディス」でツアー初優勝を挙げた。東京六大学出身者として史上初の優勝という快挙でも注目を集めた。 同社は契約の