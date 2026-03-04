イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「Tempo & Balance」とだけ記すと、韓国のベアクリーク春川ゴルフクラブのラウンドで見せたスイング動画7本を投稿した。【動画】まさにお手本！ 力の抜けた綺麗なスイングこの日のボミはグレーのフーディーに、珍しく白のロングパンツを着用して登場。1つ目の動画はドライバーショットを後方から捉えたもの。現役時代と変わらぬ綺麗なスイングでナイスショットを放つと、ボール