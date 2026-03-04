警察によりますと3月4日午前11時すぎ、大阪府池田市五月丘の住宅で、宅配業者を装った男が住人に刃物をつきつけて暴行を加えたということです。男は現場から逃走していて、白色キャップ帽、黒っぽい上衣、メガネ姿だったということです。警察は強盗傷害事件として捜査しています。