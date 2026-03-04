プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が4日、都内で行われた初プロデュースコスメ「Luarine」ブランドローンチ発表会に登場。妹・望結（21）と紗来（18）への愛が止まらなかった。【全身ショット】白のレースワンピで美脚を披露した本田真凜イベントのコーナーで“ピュアなもの”について聞かれた真凜は「妹たち」を挙げた。紗来が高校を卒業したことに触れ「本当におめでとう」と祝福した。「2人とも違う形で私が好き