モデルでタレントのアンミカ（53）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。夫で実業家のセオドール・ミラー氏からの愛情表現について語った。この日のテーマは国際結婚。アンミカは「愛情表現がストレートっていうのは、日々愛の言葉を浴びせてくださるんで。朝起きたときから“ミカちゃんは可愛いね”とか、付き合った当初から車の扉を開けてくれる。重い荷物あったら“持つよ”と